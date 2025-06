L'addio allo storico farmacista: "Ha aiutato molte persone senza mettersi in mostra"

Castano Primo in lutto per la scomparsa avvenuta nei giorni scorsi all'età di 80 anni dello storico farmacista Franco Gaiera.

Un punto di riferimento per diverse generazioni

Classe 1945, farmacista e punto di riferimento per almeno tre generazioni. Era questo e molto altro Franco Gaiera, venuto a mancare nei giorni scorsi. Lui, insieme a sua moglie e al dottor Giovanninetti, con la sua consorte, sono diventati un pilastro della farmacia castanese.

La notizia della scomparsa

Uno dei primi a dare la notizia della scomparsa di Gaiera è stato il sindaco Roberto Colombo, che lo ha ricordato quale "persona solare, scherzosa e di compagnia, ma anche di grande altruismo e umanità".

"Persino in farmacia - ha affermato il primo cittadino - aveva sempre qualche fatto da raccontare, ma al contempo offriva anche una grande professionalità e disponibilità".

Le esperienze di vita di Gaiera

Da giovane Franco Gaiera era stato consigliere comunale a Robecchetto con Induno, poi candidato sindaco a Castano Primo ed in seguito presidente della G.S. Castanese. Si è sempre speso per gli altri, ma lo ha sempre fatto in modo discreto, racconta chi lo conosceva bene, Ha aiutato molte persone senza però mettersi in mostra".

Una scomparsa improvvisa che ci ha lasciato senza parole"

"L'improvvisa scomparsa ci lascia senza parole e sbigottiti. Siamo vicini alla moglie, ai figli ed ai nipoti", il cordoglio del sindaco Colombo.