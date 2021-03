Un ponte tra Arese e Chiari per dare l’ultimo a don Luca Pozzoni, il sacerdote salesiano spentosi mercoledì a 47 anni.

Lacrime per l’ultimo saluto a don Luca Pozzoni

La famiglia, gli amici e poi due comunità. Quella salesiana, ma anche quella clarense e aresina. Questa mattina a Chiari, nel Bresciano, è stato dato l’ultimo saluto a don Luca Pozzoni. Il sacerdote salesiano è venuto a mancare mercoledì mattina dopo aver lottato per qualche anno contro la malattia. Don Luca era originario di Pagnano (Merate), aveva prestato servizio ad Arese dove era stato direttore dell’oratorio e si era trasferito a Chiari nel 2015.

Le esequie

Tutto è stato predisposto per la Messa nella palestra di San Bernardino. Inoltre, anche fuori, sono state aggiunte le sedie e attivati gli autoparlanti. La cerimonia, così come il rosario di ieri sera, è visibile anche in streaming su tutti i canali di San Bernardino.

La funzione

Un silenzio assordante nella palestra e in tutto l’oratorio in attesa del vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada che ha celebrato la funzione. Al suo arrivo il vescovo ha salutato i genitori di don Luca. Presenti centinaia di giovani e di persone, opportunamente distanziate, tra la palestra e gli spazi esterni. La funzione è anche stata trasmessa in streaming. Presenti tutti i salesiani che hanno voluto ringraziare il vescovo per la sua presenza ma anche i sacerdoti della parrocchia dei santi Faustino e Giovita di Chiari.

«La fede ci permette di guardare alla fine di questa vita con la consapevolezza che solo la stessa fede ci consola. Non entriamo nel buio, ma nella luce della casa del padre – ha dichiarato il vescovo – Nella prospettiva di don bosco, lui è stato un grande educatore. Con Luca in nome del signore si è preso cura degli altri. Ha lasciato una traccia preziosa e luminosa».