Comunità salesiana in lutto per la scomparsa di don Luca Pozzoni

Purtroppo la malattia lo ha portato via. Don Luca Pozzoni si è spento a 47 anni. Era stato direttore dell’oratorio di Arese.

Comunità salesiana in lutto per don Luca Pozzoni

Don Luca ha raggiunto il Signore. Si è spento nelle prime ore del giorno dopo una lunga lotta contro la malattia. Il salesiano aveva 47 anni. Responsabile dell’oratorio di San Bernardino finchè ha potuto, era arrivato a Chiari nel 2015. Prima, invece, era stato direttore dell’oratorio di Arese.

La scomparsa di don Luca lascia un grande vuoto: negli anni è stato un punto di riferimento per i giovani e insieme a loro ha vissuto le avvenuture del Grest, ma anche per tutte le realtà salesiane come la Piccola Accademia di Musica San Bernardino e il calcio dell’Asd Samber 84, solo per citarne alcune.