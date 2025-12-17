Tre telefonate per farle credere di dover spostare il suo conto corrente: la 75enne è caduta nella trappola andando in banca e dando loro 10mila euro

La truffano al telefono e le fanno svuotare il conto corrente: è successo a Parabiago.

Truffa, svuotato il conto in banca

E’ stata raggirata al telefono, da tre persone senza scrupoli che l’hanno convinta ad andare in banca e svuotare il conto in banca. E’ quanto successo nei giorni scorsi a una 75enne di Parabiago. La donna era a casa quando è squillato il telefono. Tre telefonate di seguito da persone che si sono spacciate per altre. Prima uno le ha detto di essere il dipendente di una banca, poi un altro le ha detto di essere un maresciallo dei Carabinieri, il terzo un funzionario della Polizia Postale. Con giri di parole le hanno fatto credere che doveva spostare i suoi averi su un altro conto corrente.

La trappola

La donna è caduta nella trappola, andando in banca e spostando i 10mila euro che aveva sull’Iban datogli dai tre malviventi. Sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri.