La Rsa di Cornaredo ha finalmente aperto

Dopo anni di attesa, e senza particolari annunci, alla fine dell’anno la tanto attesa Residenza per anziani di via Adamello, con ingresso da via Catullo ha aperto i battenti.

Rsa Villa Vasari

La struttura sorta su un terreno comunale ceduto all’operatore privato in convenzione ha aperto i battenti il 29 dicembre.

La Rsa Villa Vasari, questo il suo nome, è gestita dal gruppo Villa, realtà con 47 strutture in otto regioni italiane e con oltre 2000 dipendenti.

Una attesa lunga nove anni

Il lungo iter che ha portato alla creazione della struttura sanitaria per anziani è iniziato nel 2017 quando l’allora giunta comunale cedette in convenzione il terreno al gruppo Sereni Orizzonti. Nel 2019 ci fu la posa della prima pietra e l’inizio dei lavori, interrotti però durante la pandemia. A dicembre 2020 Sereni Orizzonti cedette il terreno e la convenzione con i rispettivi obblighi alla Edos srl di Firenze. A sua volta Edos fu acquisito dal gruppo La Villa. Il passaggio del terreno di Cornaredo si è concluso a inizio del 2021. Da quel momento si sono susseguite le proroghe chieste dall’operatore e concesse dal Comune per la conclusione dei lavori.

Sino all’inattesa apertura del 29 dicembre 2025: il gruppo La Villa ha annunciato la chiusura della Rsa Mater Sapientiae, struttura in via Varazze a Milano con 99 posti accreditati dall’Asl, aperta nel 2005, e il suo «trasferimento» nella nuova villa Vasari di Cornaredo.

E così da inizio anno la struttura ha «preso vita», notizia accolta con entusiamo dalla giunta comunale del sindaco Corrado D’Urbano.

Aperte le candidature

«Dopo una lunghissima serie di proroghe finalmente siamo riusciti ad arrivare all’apertura della RSA di via Adamello – scrive il primo cittadino cornaredese – Dal 29 dicembre il Gruppo La Villa ha infatti avviato la propria attività all’interno della struttura. Quello della RSA è stato uno dei primi temi sui quali ci siamo attivati dopo il nostro insediamento, perché riteniamo sia un servizio di fondamentale importanza per Cornaredo. Dopo oltre 5 anni di ritardi, l’apertura della struttura è il frutto di un lavoro silenzioso ma costante, svolto dagli uffici e dall’Amministrazione comunale, che hanno tenuto sempre monitorata la situazione e portato avanti tutte le azioni necessarie affinché si sbloccasse».

«La struttura ha un totale di 110 posti letto per soggiorni temporanei e definitivi, di cui una parte destinata ai cittadini di Cornaredo» ricorda il sindaco D’Urbano.

Coloro che desiderano presentare richiesta di inserimento per una persona con necessità di assistenza continua, possono predisporre la documentazione richiesta sul sito internet del gruppo La Villa. «Il Gruppo sta inoltre cercando personale per completare il suo staff – conclude il sindaco – .I cittadini di Cornaredo interessati alle postazioni lavorative aperte possono presentare la candidatura inviando il proprio curriculum vitae all’indirizzo mail rsa.villavasari@gruppolavilla.it o consegnandolo direttamente alla struttura».

Fra le posizioni ricercate addetti alle pulizie, cuochi e aiuto cuochi, manutentori, personale Asa Oss, Educatori e fisioterapisti.

«La nostra amata struttura chiude oggi e tutte le attività sono state trasferite nella nuovissima RSA Villa Vasari, a Cornaredo – l’annuncio pubblicato sul sito del gruppo La Villa per comunicare la novità – Salutiamo con gratitudine Mater Sapientiae, che per anni ha rappresentato un luogo di cura, professionalità e relazioni autentiche. Ma guardiamo al futuro con entusiasmo: Villa Vasari è una struttura all’avanguardia, pensata per offrire il massimo benessere ai nostri Ospiti e alle loro famiglie».