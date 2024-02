La protesta degli agricoltori arriva anche a Lainate

Manifestazione degli agricoltori oggi a Lainate: i trattori hanno raggiunto il piazzale dell'Agricola per poter informare i cittadini di passaggio.

"Vogliamo stare vicino alle aziende del territorio nord ovest di Milano per questo oggi la nostra protesta si è spostata qui a Lainate".

Manifestazione di protesta nel pomeriggio di oggi a Lainate sul piazzale dell'Agricola degli agricoltori lombardi.

"Vogliamo che venga riconosciuta la figura dell'agricoltore come figura fondamentale per la società".

Dopo il presidio sul piazzale dell'Agricola, il corteo composto da una quindicina di trattori nelle prossime ore si sposterà dal posteggio dell'Agricola alla rotonda dell'autostrada di Lainate

"Non vogliamo creare disagi ma sensibilizzare i cittadini su quello che sta avvenendo - hanno fatto sapere gli agricoltori presenti - Chiediamo di vietare l'importazione di prodotti agricoli e alimentari provenienti da paesi dove non sono in vigore gli stessi nostri regolamenti produttivi e sanitari".