La Polizia sequestra quasi due chili di droga

Tre spacciatori arrestati e quasi due chili di droga sequestrati: è il bilancio dell'operazione condotta dalla Polizia di Stato di Legnano

Spacciatori e droga

Nella serata di venerdì gli investigatori del Commissariato di Polizia di Legnano hanno concluso un'attività di indagine caratterizzata da appostamenti e osservazioni a distanza, arrestando per concorso in attività di spaccio tre marocchini di 29, 25 e 28 anni, irregolari sul territorio e con diversi precedenti a carico.

I tre viaggiavano su una automobile quando sono stati fermati ad Albairate. Con loro anche un cittadino italiano di 36 anni, conducente del veicolo, che è stato denunciato per analogo reato in stato di libertà.

L'indagine

I poliziotti del Commissariato di Legnano avevano appreso di un'attività di commercio di stupefacenti nelle aree boschive del circondario dei comuni del varesotto e dell'alto milanese, da parte di alcuni soggetti che si rifornivano all'ingrosso, agevolati dalla disponibilità di auto messe a disposizione dai loro clienti.

Nel pomeriggio di ieri i poliziotti sono entrati in azione e dopo ore di studio degli spostamenti di una vettura monitorata, hanno seguito i sospettati nel Comune di Milano, per poi arrivare a Rozzano e infine intimare l'alt alla vettura ad Albairate. Intorno alle 20 quindi i poliziotti hanno bloccato le possibili vie di fuga della vettura da cui sono scese i tre arrestati, poi bloccati

All'interno del veicolo sono stati trovati e sequestrati 15 panetti di hashish del peso lordo di 1,478 chili e 5 involucri di cocaina per un peso lordo di 204,75 grammi. Dai rilievi condotti in Commissariato è successivamente emerso che uno dei tre arrestati era inoltre ricercato per la notifica di alcuni atti emessi dalla Procura di Milano.