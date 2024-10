Pronte a partire per Oslo per gli Open Special Olympics

Le atlete della Castoro Sport Legnano sono state ricevute dal sindaco di San Vittore Olona Marco Zerboni e dall'assessore al Welfare Silvia Puricelli, in vista della loro partenza per Oslo dove parteciperanno ai campionati Open Special Olympics di ginnastica ritmica

Gli auguri

Il sindaco per l'occasione ha consegnato alle atlete alcuni simboli del Comune, tra cui il libro della Storia di San Vittore Olona, che verrà consegnato agli organizzatori dell'Open Special Olimpics. Le atlete Rose Doralice Affri, Alice Di Girolamo, Alice Salmoiraghi, Elide Caracciolo, Flora Salemme, accompagnate dalla loro allenatrice Alice Bertoli, hanno promesso al primo cittadino di ritornare per mostrare le loto medaglie (della spedizione norvegese faranno parte anche Gabriela Oldrini e Angela Puoti).

Il presidente della Castoro Sport Carmen Colombo ha ringraziato il sindaco per l'attenzione e sensibilità dimostrata nei confronti degli atleti ed ha ricordato che nel 1995 gli atleti della Castoro Sport Legnano hanno ricevuto dallo stesso Comune la cittadinanza onoraria