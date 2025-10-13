La Polizia Locale ha sgomberato un appartamento occupato abusivamente

Sabato 11 ottobre la Polizia locale di Legnano è intervenuta in via Mentana per sgomberare un appartamento occupato abusivamente da due uomini stranieri di 28 e 31 anni.

Sgomberato un appartamento occupato in via Mentana

Lo sgombero è avvenuto a seguito della segnalazione al Comando, nelle prime ore del mattino, da parte dei vicini che già nei giorni precedenti avevano notato movimenti nei pressi della villetta. Immediatamente quattro agenti, coordinati dal Nucleo Falchi, sono arrivati sul posto e, all’ispezione dell’immobile, hanno riscontrato la presenza di due persone che avevano occupato la casa, mettendone a soqquadro le stanze e utilizzando abiti, letti e arredi. I due uomini, entrambi privi di documenti di identità e di permesso di soggiorno, sono stati accompagnati agli uffici del Comando per l’identificazione mediante fotosegnalamento. A carico di uno di questi è emerso un decreto di espulsione che è stato notificato. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per occupazione abusiva di immobili.

“Grazie ai cittadini che hanno segnalato l’occupazione”

Anna Pavan, assessore al Benessere e Sicurezza sociale, sottolinea:

“L’attenzione sul rispetto delle regole di convivenza è uno dei punti cardine della nostra strategia d’azione; per questo mi preme rimarcare il lavoro di monitoraggio costante che la nostra Polizia Locale, in collaborazione con i Servizi sociali, svolge sugli alloggi Sap, quindi sia di proprietà comunale sia di proprietà Aler, per intercettare al più presto situazioni di irregolarità e che quest’anno ha già portato a una decina fra sgomberi e recuperi per decadenza del diritto all’alloggio. A maggior ragione, una situazione come quella che si era venuta a creare nell’abitazione di via Mentana doveva essere risolta e per questo ringrazio i cittadini che hanno segnalato l’occupazione, rendendo così possibile l’operazione della Polizia Locale che, come sempre succede, si è attivata immediatamente”.

Foto di repertorio