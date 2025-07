La parrocchia spinge per due nuove residenze per anziani in paese

Servizi sociosanitari

Il sindaco di Sedriano ha inoltre aggiornato i cittadini sui lavori di ammodernamento della farmacia comunale

Importante nota di aggiornamento quella diffusa qualche giorno fa dal sindaco di Sedriano Marco Re, che in un video messaggio diffuso sui social comunali ha elencato le principali novità che hanno interessato e interesseranno il paese in merito ai servizi socio sanitari. Tra queste, la volontà della parrocchia locale per la realizzazione di due nuove residenze sanitarie: una Rsa e una per anziani autosufficienti.

Servizi sanitari, il punto del sindaco

L’intervento del primo cittadino si è aperto con il resoconto di quanto svolto per l’ammodernamento della farmacia comunale, la cui gestione è ora affidata in concessione a un privato:

«Questo percorso è stato fatto con la finalità di avere da un lato entrate certe per il Comune e, dall’altro, di rilanciare il servizio. Nei mesi scorsi sono stati fatti degli interventi di ristrutturazione per 230mila euro, sostenuti interamente dal privato, che sono serviti per modernizzare la farmacia dal punto di vista impiantistico e per la creazione di ambienti di natura socio-sanitaria».

In questi nuovi ambienti in particolare sono stati realizzati dei cosiddetti «hub della salute» dove potranno essere organizzati servizi di prevenzione o di telemedicina. «Nei prossimi giorni avremmo un elenco delle attività che la farmacia erogherà su questo versante».

Altra importante novità sul versante sanitario è la messa a disposizione, avvenuta ai primi di luglio, dei locali del centro sanitario comunale per realizzare un ambulatorio da parte di Asst.

«Si tratta - prosegue Re - di un ambulatorio medico temporaneo (Amt), che si è rivelato necessario perché gli assistiti di Sedriano rimasti senza medico non avevano una risposta dal territorio». Il Comune ha quindi messo a disposizione questo ambulatorio per i nostri assistiti sedrianesi e non solo che hanno bisogno del medico: «Quindi fintanto che non si troveranno medici in più per rispondere in maniera adeguata il Comune ha fatto la sua parte in modo che almeno un servizio emergenziale ci possa essere».

Due nuove residenze per anziani

Ulteriori cambiamenti in vista sono infine quelli che riguardano la realizzazione di nuove strutture dietro spinta della parrocchia sedrianese. La prima è una residenza per anziani autosufficiente, che verrebbe realizzata in un immobile di proprietà parrocchiale in via Magenta usato in passato come scuola media.

«Su questo immobile c’è un azione che la parrocchia intende fare mettendo a disposizione l’edificio per far realizzare la struttura da un privato; è una cosa molto interessante perché sul territorio c’è questa necessità. Non sono previsti ampliamenti dell’edificio ma una ristrutturazione che comprenderà un efficientamento energetico e che includerà il parco retrostante. Il Comune ha già incontrato l’operatore e vede di buon grado questo insediamento, che portano sia una risposta a un bisogno ma anche opportunità occupazionali. A breve partiranno i lavori e i tempi di apertura e attivazione del servizio sono di circa un anno e mezzo».

Ultimo aggiornamento riguarda la realizzazione di una nuova Rsa sempre su indicazione della parrocchia:

«Come comune abbiamo sempre manifestato la nostra disponibilità e la parrocchia ha da tempo individuato un’area in via Tiziano alla Roveda».

Tra le ipotesi di compensazione si ipotizza quella di destinare alcuni posti dell’Rsa a canone agevolato per i residenti sedrianesi.