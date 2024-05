La Music Dance & Mimic conquista le finali nazionali

Successi per la scuola «Music Dance & Mimic» di Lainate nel concorso «Performer» svoltasi domenica scorsa al teatro Ideal di Varedo.

Un concorso che ha visto la partecipazione di centinaia di performers

Un concorso di alto livello organizzato in maniera perfetta dalla Fipass (Federazione collegata al Coni che si occupa di danza ndr), un evento, durato due giorni, che ha visto la partecipazione di centinaia di performers divisi tra ballerini, cantanti, attori provenienti da diverse zone della Lombardia e dal Piemonte.

Due le coreografie presentate

Ai nastri di partenza della manifestazione, come detto, anche le allieve della «Music Dance & Mimic» diretta da Desirèe Motta. Le atlete della scuola lainatese hanno partecipato all’importante evento di Varedo in quanto durante Danzainfiera 2024 avevano vinto la borsa di studio che dava l’accesso diretto alla manifestazione. La scuola lainatese ha partecipato alla manifestazione con due coreografie, «Vampire» di Erika Pellegrino e Medley coreografia di Martina Sada. «Vampire» ha ottenuto un secondo posto ed entrambe le coreografie si sono aggiudicate il passaggio al concorso nazionale di Roma in programma dall’1 al 4 settembre.

Ottenuto il pass per partecipare al campionato continentale

«E’ stata una grandissima soddisfazione - afferma Desirèe Motta - Ora ci aspetta un grande lavoro e tanto impegno per affrontare l’importante manifestazione che si terrà a Roma nei primi giorni del mese di settembre: infatti il passaggio successivo potrebbe essere il campionato continentale». Fipass, infatti, dopo anni di sperimentazione ed innovazione, è riuscita ad integrare nel circuito ben 36 paesi al mondo ed sta selezionando anche in Italia le coreografie che parteciperanno ai Campionati continentali.