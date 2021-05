La Mabilia testimonial della campagna vaccinale

La Mabilia dei Legnanesi premiata per l’impegno a sostegno della campagna vaccinale contro il Covid.

La Mabilia tra i testimonial della campagna vaccinale lombarda

Divertenti e spensierati, ma sempre pronti a trasmettere messaggi importanti, sul palcoscenico e nella vita di tutti i giorni, anche durante i mesi più difficili della pandemia I Legnanesi si sono messi a disposizione per sensibilizzare la cittadinanza al rispetto delle norme anti Covid e invitare a effettuare i vaccini. In particolare Enrico Dalceri, la spumeggiante Mabilia, è stato il volto di uno dei video promossi da Regione Lombardia e diffusi su web e social (https://www.youtube.com/ watch?v=yG5d-5YmI0A) della campagna “Più siamo, prima vinciamo” per ricordare in modo divertente, con una mascherina di paillettes come si addice a una diva, l’importanza della campagna vaccinale.

Per lei una menzione speciale nell’ambito del Premio Rosa Camuna

Ieri, venerdì 28 maggio 2021, Enrico Dalceri (insieme a Mabilia!) ha ricevuto, così come gli altri testimonial della campagna, una menzione speciale nell’ambito del Premio Rosa Camuna che ogni anno Regione Lombardia conferisce in occasione della Festa della Regione. Nel 2009, furono proprio I Legnanesi a ricevere il prestigioso riconoscimento. Dalceri, insignito nel 2020 del titolo di cavaliere della Repubblica, nelle scorse settimane è inoltre sceso in campo in prima persona come volontario nel centro vaccinale di Monza, a supporto dello staff organizzativo e logistico dell’Ordine di Malta.