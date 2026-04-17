La lite in casa sfocia in un finto malore: intervengono i carabinieri

Motivo dell'intervento il malore, che è poi risultato essere falso, da parte dell'uomo che avrebbe voluto evitare le ire della compagna, contraria al continuo andirivieni di connazionali nella loro casa

Una lite in casa degenerata e sfociata in un finto malore. E’ quanto avvenuto nella giornata di ieri, giovedì 16 aprile, in una abitazione di Villastanza a Parabiago.

Alta tensione in una abitazione parabiaghese

Alta tensione tra i membri di una coppia di origine nordafricana nella casa parabiaghese. E’ proprio qui che sono giunti i Carabinieri e il personale sanitario del 118. Motivo dell’intervento, infatti, il malore, che è poi risultato essere falso, da parte dell’uomo che avrebbe voluto evitare le ire della compagna, la quale gli avrebbe contestato di ospitare, ormai all’ordine del giorno, altri suoi connazionali marocchini all’interno del focolare domestico.

Indagano i carabinieri sull’episodio della lite degenerata in un finto malore

Alla fine gli animi sono stati sedati e non vi è stato alcun trasporto vero e proprio in ospedale. Sull’episodio indagano ancora i militari.