La Guardia di Finanza in Municipio

La Guardia di Finanza di Magenta si è presentata negli uffici del Municipio di Abbiategrasso, a metà giugno, solo in questi giorni è trapelata la notizia, per acquisire documenti relativi alla gara per l’affidamento del servizio di comunicazione istituzionale, affidato alla Bià Edizioni. Un’inchiesta, aperta dalla Procura di Pavia, dopo una segnalazione-esposto.

Le Fiamme Gialle hanno richiesto tutta la documentazione per verificare la correttezza della procedura di assegnazione della comunicazione istituzionale. Sulla vicenda ha voluto fare chiarezza il sindaco Cesare Nai :

Tutti gli atti relativi a questa procedura sono pubblicati e reperibili sul sito comunale nella sezione "Amministrazione trasparente" e quindi anche da questo punto di vista non ci sono anomalie percepite.

“Il giorno in cui la guardia di finanza si è presentata in Comune per chiedere gli atti della procedura, oltre ad essermi prontamente reso disponibile, insieme a tutti gli uffici comunali, nel dare con rapidità tutto quanto fosse necessario, ho incontrato subito i funzionari comunali interessati per verificare passo per passo che tutto l’iter amministrativo fosse stato svolto con attenzione e chiarezza, oltre che ovviamente in piena conformità alla legge, aspetti sui quali invero non avevo particolari dubbi – ha precisato il sindaco - Dalla verifica immediatamente fatta e con più ponderazione anche nei giorni successivi, non è parso esservi elementi o altro per attivare un’autotutela amministrativa. È emerso trattarsi di una procedura svolta come tante altre e che non pare aver alcuna anomalia. Pertanto aspettiamo di conoscere l’esito di tali acquisizioni documentali, nella più ampia disponibilità di collaborazione ma anche di proseguire nelle attività e nei servizi erogati alle persone di Abbiategrasso”.