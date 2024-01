“La forestazione urbana per mitigare l’isola di calore”, 1160 alberi saranno piantumati in via Copernico

Grazie al progetto “La forestazione urbana per mitigare l’isola di calore”, realizzato insieme a Città Metropolitana, 1.160 nuovi alberi saranno piantumati lungo via Copernico a Pero

Un progetto importante partito nei mesi di giugno e luglio

Un progetto partito nei mesi di giugno e luglio quando l'amministrazione comunale aveva individuato alcune aree del territorio, situate lungo via Copernico e già identificate nell’ambito del progetto ForestaMI,

da candidare al bando di forestazione urbana e periurbana attivato da Città Metropolitana

Le aree interessate raggiungono una superficie complessiva di forestazione di 11.602 metri quadrati, pari a 1,16 ettari, che darà la possibilità di piantumare un totale di 1.160 nuovi alberi.

L'assessore all'ecologia Giuseppe Barletta "Abbiamo messo in campo numerose strategie per quanto riguarda l'ambiente

«Le soluzioni che questa Amministrazione ha messo in campo per la sostenibilità ambientale e il contrasto al cambiamento climatico sono molteplici e trasversali; si riscontrano, ad esempio, in tutti i grandi progetti di riqualificazione di edifici ed aree esterne connesse, ma anche nelle nuove realizzazioni di connessione dolce e nelle molteplici piantumazioni effettuate nel corso di questi ultimi anni. Il conseguimento di questo nuovo risultato ci rende felici e orgogliosi e rappresenta un ulteriore passo all’interno del percorso di trasformazione di Pero in una realtà sempre più sostenibile dal punto di vista ambientale».