La festa del donatore salta… a malincuore. Quest’anno, nella prima domenica di ottobre, non avrà luogo la 7esima edizione della festa dell’Avis magentino, sezione, fondata nel 1947.

Salta anche la festa del commercio

“È una decisione che ci costa molto, perché stravolge tradizione ed abitudine. Del resto, questa pandemia ha stravolto ben altre e più importanti abitudini e certezze, imponendoci

comportamenti nuovi e rinunce dolorose per difenderci da un nemico subdolo e insidioso. Non potevamo rischiare di favorire il contagio, chiamando a raccolta soci e simpatizzanti per i tradizionali momenti di Santa Messa, corteo e premiazione dei donatori. Meglio rimandare di un anno, come già avevano deciso i nostri gruppi di Sedriano (che quest’anno voleva celebrare degnamente i suoi primi 50 anni) e di Robecco sul Naviglio.No party, no Covid!”, spiegano dall’associazione.

Arriverderci al 2021

Arrivederci quindi al 2021:

“Sarà più bello, l’anno prossimo, ritrovarci tutti in una situazione di ritrovata normalità, magari tutti vaccinati e con la possibilità di stringerci la mano e di guardarci in faccia senza mascherine. Una promessa per i donatori che quest’anno dovevano essere premiati: non varrà il vecchio detto ‘Passata la festa, gabbato lo santo’! Tutto sarà rigorosamente ripreso nella prossima ricorrenza: diplomi, distintivi, complimenti , ringraziamenti e foto celebrative. E sarà più bello perché più atteso”, è l’assicurazione.

“Siate ambasciatori del dono”