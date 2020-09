Festa del Commercio annullata. Lo annuncia Confcommercio.

Festa del Commercio annullata

“In ragione di quanto definito con Delibera del Consiglio dei Ministri dello scorso 29 Luglio 2020 con la quale, di fatto, il Governo e in questo senso il Ministero della salute hanno inteso assumere a definizione della proroga dello stato di emergenza in conseguenza al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili sino al prossimo 15 ottobre 2020, la nostra Confcommercio Magenta e Castano Primo, in qualità di soggetto organizzatore, ha inteso, suo malgrado, per quest’anno, non procedere all’organizzazione della festa del commercio che, tradizionalmente, avrebbe dovuto trovare corpo a Magenta nel corso della prima Domenica di Ottobre, ovvero, proprio all’interno dell’arco temporale sottoposto ad emergenza sanitaria”.

L’auspicio di Confcommercio

Informata l’Amministrazione comunale di Magenta. “L’auspicio è che questo difficile e complesso momento possa trovare termine al più presto non solo garantendo agio di poter realizzare tali occasioni conviviali ma soprattutto favorire una vera e concreta ripresa delle attività imprenditoriali pericolosamente colpite dalla situazione. Ovviamente la nostra Organizzazione Confcommercio Magenta e Castano Primo prosegue in quella che è una attenta e puntuale assistenza verso tutte le proprie Imprese Associate e le Imprese non ancora iscritte avendo assunto il preciso compito di sostenere, con ogni mezzo il Tessuto Commerciale di tutti i Comuni rappresentati”.

