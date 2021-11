Tragico epilogo

Investita dalla ruspa, è spirata all'ospedale Niguarda

La donna investita dalla ruspa è morta.

Non è riuscita a superare la notte, nonostante le cure dei medici dell'ospedale Niguarda, la signora rimasta vittima di un incidente stradale nella mattina di ieri a Vanzago in via Milano.

Pensionata pregnanese

La donna 74enne, residente a Pregnana, è spirata nella serata di ieri.

Tutta da chiarire la dinamica dell'incidente, la cui ricostruzione è in mano agli agenti della Polizia Locale di Vanzago. Da appurare come la donna sia stata travolta dalla ruspa, guidata da un giovane operaio. Sul posto sono accorse in codice giallo ambulanza e poi elisoccorso. La vittima, mentre veniva soccorsa, è rimasta sempre cosciente, nonostante i gravi traumi agli arti inferiori, all'addome e al bacino. Poi il trasporto in ospedale in elicottero, in codice rosso, con la massima urgenza. Le condizioni della signora sono però andate peggiorando, sino al tragico epilogo.