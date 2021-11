Investita dalla ruspa, grave donna

Incidente

Donna in condizioni gravi, trasportata al Niguarda in elisoccorso

Grave incidente a Vanzago poco dopo le nove.

Investita dalla ruspa

Una donna di 74 anni, non residente in paese, è stata investita da una ruspa mentre attraversava la strada in via Milano 2 a Vanzago, all'altezza del distributore di benzina.

Sul posto sono accorse prima l'ambulanza e poi anche l'elisoccorso, atterrato nei campi adiacenti il benzinaio.

Grave donna

La donna, dopo essere stata medicata sul posto, è stata caricata sull'elicottero e trasportata con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano.

Secondo l'Agenzia regionale Emergenza Urgenza, la signora ha riportato traumi all'addome, al bacino, e ad entrambi gli arti inferiori.

Oltre ai soccorritori, sul luogo dell'incidente anche gli agenti della Polizia locale vanzaghese.