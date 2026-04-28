Il SuperEnalotto premia la Lombardia. Come riporta Agipronews, nel concorso di lunedì 27 aprile 2026, è stato realizzato un “5” da 30.594,94 euro ad Abbiategrasso, in provincia di Milano, presso “Bar Grugni”, in Via Galileo Galilei, 62.
La dea bendata bacia la città, centrato un 5 da oltre 30mila euro
I numeri del gioco retail in provincia in provincia di Milano mostrano un incremento considerevole: la spesa è salita ad 1 miliardo di euro, con un aumento di circa il 47% rispetto ai 724 milioni di euro registrati l’anno precedente, dato che si lega particolarmente alla crescita del Jackpot del SuperEnalotto.
Anche al livello regionale, la Lombardia si conferma ancora una volta la regione con la spesa (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) più alta in Italia nella rete dei punti vendita: i dati elaborati da Agipronews riportano che nella regione sono stati spesi 3,2 miliardi di euro, in aumento del 10,3% rispetto ai 2,9 miliardi dei dodici mesi precedenti.