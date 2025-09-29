Aveva 78 anni

La Croce rossa piange Fiorentino Conti, colonna portante del comitato cittadino

Il funerale sarà celebrato domani, martedì 30 settembre, alle 10.30 nella chiesa dei Santi Martiri.

Legnano · 29/09/2025 alle 10:38

Si è spento a 78 anni Fiorentino Conti, storico dipendente della Croce rossa di Legnano.

Addio a Fiorentino Conti

L’uomo, che tutti chiamavano Tino, è stato per quarant’anni una colonna del comitato cittadino della Cri, del quale fu anche responsabile operativo. Punto di riferimento per tanti dipendenti e volontari, era ormai in pensione da tempo. E’ mancato venerdì 26 settembre, lasciando i figli Loris e Valentina. Il funerale sarà celebrato domani, martedì 30 settembre, alle 10.30 nella chiesa dei Santi Martiri di Legnano. La cerimonia sarà preceduta dalla recita del Rosario. La salma è esposta nella camera mortuaria dell’ospedale di Legnano.

Il cordoglio di Fratelli d’Italia

A unirsi al lutto dei famigliari è anche il Circolo legnanese di Fratelli d’Italia:

“Il Circolo Carlo Borsani – Fratelli d’Italia Legnano si stringe in questo momento di dolore, all’amico Loris Conti e ai suoi familiari per la scomparsa del papà Fiorentino”.

 

 

