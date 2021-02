La Croce Rossa arriva a Corbetta per il trasporto sanitario. Lunedì 15 febbraio, taglio del nastro per la nuova sede in via Villoresi, a fianco della farmacia comunale 1, che ospiterà i volontari del Comitato area nord milanese, presieduto dal corbettese Emilio Ghiringhelli.

La Croce Rossa arriva a Corbetta per il trasporto sanitario: obiettivo Areu

La Croce Rossa ha partecipato al bando indetto dalla Farmacia comunale, su indicazione del Consiglio comunale, aggiudicandosi il servizio, Per ora trasporto semplice e sanitario, oltre che Covid, sei ore al giorno (la mattina) da lunedì a venerdì. Un’attività che guarda al futuro. Come detto dal sindaco Marco Ballarini e dallo stesso Ghiringhelli, infatti, l’obiettivo è estendere il servizio all’emergenza urgenza.

Il servizio

“Un sogno che diventa realtà- ha detto il primo cittadino – Finalmente un servizio di ambulanza con sede in città, complementare a quello già offerto da Croce Azzurra. un modo per essere ancora più vicini ai nostri cittadini”. La presidente della Farmacia, Raffaella Mastaglia ha spiegato di aver accolto con entusiasmo l’idea dell’Amministrazione Ballarini, che ha definito “un passo avanti” e di aver fatto da tramite affinché il servizio si concretizzasse.

Si cercano volontari

Ghiringhelli ha poi lanciato un appello ai corbettesi per diventare volontari: a breve partirà un corso e solo ampliando la squadra l’obiettivo Areu sarà più vicino. Inanto un’ambulanza per il tarsporto non urgente sarà sempre in via Villoresi: prenotazioni telefoniche e via app.