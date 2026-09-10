La Contrada San Bernardino ufficializza il nuovo fantino: sarà Federico Arri

La Contrada San Bernardino ha ufficializzato il nome del fantino che indosserà la giubba biancorossa per il Palio di Legnano 2027: sarà Federico Arri, detto “Ares”.

“Dopo un periodo lontano dalla nostra Contrada, oggi le strade tornano a incontrarsi, sulla base di un rapporto consolidato che San Bernardino ha deciso di rinnovare. La scelta di Federico Arri – come detto dal Capitano Riccardo Colombo – nasce innanzitutto dalla fiducia. Nelle precedenti esperienze con la nostra Contrada ha sempre dimostrato professionalità, serietà e disponibilità, costruendo un legame solido”.