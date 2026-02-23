La Contrada San Bernardino di Legnano, profondamente addolorata, piange la scomparsa del fantino Rosario. Pecoraro detto “Tristezza”, è scomparso sabato 21 febbraio, all’età di 92 anni.

La Contrada di San Bernardino ricorda il fantino “Tristezza” scomparso all’eta di 92 anni

Pecoraro nel lontano 1956 portò la Contrada alla vittoria. E’ stata la prima delle nove vittorie

registrate nell’albo d’oro. Detto “Saro”, era di Lercara Friddi in provincia di Palermo ed è morto a Livorno dove viveva (ha passato la maggior parte della sua vita in Toscana).

Ha disputato 41 Pali di Siena (il primo nel 1955) e ha vinto cinque volte: con la contrada dell’aquila nel 1959, con la selva nel 1960, con l’istrice nel 1961, con la giraffa nel 1967 e con la lupa nel 1973.

Lo chiamavano “tristezza” per l’espressione severa e concentrata con cui entrava in pista e affrontava la corsa.

Lascia la moglie Eugenia e i figli Cecilia, Andrea e Stefano. Il funerale è stato celebrato oggi alla camera del commiato del camposanto della misericordia di Livorno.