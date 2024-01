La comunità di Ozzero piange la scomparsa di don Enrico Cavalli

“Ci ha purtroppo lasciati domenica pomeriggio , 15 gennaio 2024, il nostro ex parroco Don Enrico Cavalli. Buon viaggio Don, grazie di tutto” questo il messaggio della parrocchia San Siro di Ozzero per salutare Don Enrico, dal 2000 parroco di Ozzero, che dal 2019 era alla Pia Casa di Abbiategrasso.

La comunità di Ozzero piange don Ernico Cavalli

Don Enrico , classe ‘47, era nato a Zerbolò in provincia di Pavia. A Ozzero lo ricordano tutti con affetto, era una presenza costante per i cittadini, un punto di riferimento.

Anche il sindaco di Ozzero, Guglielmo Villani, ha voluto rilasciare un suo ricordo

“Era un punto di fermo per l’intera comunità – ha detto il primo cittadino – Una figura che ha lasciato il segno. In un piccolo centro come Ozzero lui era sempre presente, partecipava a tutti gli eventi, sempre vicino ai giovani e agli anziani. Un vero prete di paese, aveva sempre una parola buona per tutti , adorava stare in mezzo alla gente. Ma non disdegnava anche la tecnologia, utilizzava i social per rimanere in contatto con i fedeli”

Cornaredo e lo sport

Coadiutore dell'oratorio femminile a Cornaredo per tantissimi anni, dal 1974 al 2000, alla sua spinta comunitaria si deve la nascita di una realtà sportive tuttora presente e attiva in città: il Volley Cornaredo, nata del 1986. Don Enrico ha trascorso a Cornaredo ben 26 anni crescendo all'oratorio femminile di via Roma intere generazioni di ragazze che hanno condiviso con lui la sua passione per la pallavolo , per il campeggio in montagna, per le feste e per le tombolate della domenica.

Nell'immagine, la festa per i 25 anni del Volley Cornaredo festeggiati nel 2012