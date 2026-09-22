La città piange l’ex assessore socialista Raoul Terreni

"Lui ha sempre creduto in quello che faceva, lo ricorderemo per le sue battaglie socialiste", così l'amico con cui ha condiviso battaglie politiche a Parabiago l'ex dem Giorgio Nebuloni

Lutto a Parabiago per la scomparsa all’età di 69 anni di Raoul Terreni, già consigliere comunale e assessore tra le file del Partito socialista italiano. “Ha sempre creduto in quello che faceva, lo ricorderemo per le sue battaglie”, così l’amico con cui ha condiviso battaglie politiche l’ex dem Giorgio Nebuloni.

L’addio a Raoul Terreni: “Un uomo sempre al fianco dei più deboli”

E’ spirato nei giorni scorsi all’Hospice di Cuggiono, una delle figure che ha trasformato i suoi ideali in una battaglia politica che non si è mai interrotta. Ha cominciato a fare politica alla fine degli anni Settanta, quando aveva soltanto vent’anni, partendo proprio dalla sua Villastanza, Raoul Terreni, che ha ricoperto prima il ruolo di consigliere comunale e poi quello di assessore al Bilancio. Lo ha fatto candidandosi con il Psi e, nel 2005, con la lista di centrosinistra a cui aveva dato vita l’amico Giorgio Nebuloni, che ne ha tracciato un ricordo in questa maniera:

“Raoul era una bella persona, aveva un carattere sì spigoloso ma era sempre convinto delle battaglie che portava avanti. In città ha lasciato il segno proprio in questo senso. Qui è stato uno dei più giovani consiglieri ad entrare in politica. Un mandato lo ha fatto come consigliere e l’altro come assessore al Bilancio. Ha avuto poi una vita travagliata che lo ha portato a vivere fuori città. Al rientro un’altra bella avventura quando mi candidai a sindaco. Di lui ricorderemo certamente la proverbiale attitudine a mettersi nei panni dei più deboli”.

Le esequie in casa funeraria

Le esequie si sono svolte quest’oggi alla Casa Funeraria Athena. Raoul ha donato le cornee e le sue ceneri verranno disperse nel Lago d’Orta, suo luogo del cuore.