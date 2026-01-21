La città piange la scomparsa di Antonia Ticozzelli

Si è spenta nelle scorse ore Antonia Ticozzelli, aveva 91 anni, una figura storica per la città, un simbolo per l’Avis di Abbiategrasso e l’ospedale Cantù.
Una persona speciale
Un sorriso che lasciava il segno, uno sguardo sincero, sempre al servizio degli altri, un ottimismo contagioso. Non si è mai fermata, e anche a Natale 2025 era presente all’incontro per la consegna dei panettoni ai donatori della sezione cittadina con il suo solito e immancabile ottimismo. E’ mancata all’ospedale Cantù, la struttura ospedaliera che ha frequentato per tutta la vita. Li ha iniziato a lavorare nel 1969, ma poi ha proseguito anche dopo la pensione nell’ufficio della sezione dell’Avis. Era il punto di riferimento per tutti i donatori.
Era un’anima speciale, una memoria straordinaria, il suo sorriso era sempre pronto ad accoglierti, con un cuore grande, una persona umile e sempre disponibile. Mancherà a tutta la città, un esempio di cui dovremmo conservare un ricordo indelebile, lascia un vuoto difficile da colmare.
Il ricordo della sezione Avis Abbiategrasso
“Oggi AVIS Abbiategrasso vive un momento di profondo dolore e di immensa gratitudine. Salutiamo una donna che non è stata solo una volontaria, ma una parte viva della nostra storia, un punto di riferimento, un simbolo dell’AVIS stessa. La sua presenza ha accompagnato l’Associazione fin dalle origini, crescendo con essa e contribuendo, giorno dopo giorno, a costruirne i valori più autentici. Per oltre 60 anni ha dedicato tempo, energie e cuore all’AVIS e all’Ospedale di Abbiategrasso, con una dedizione silenziosa, costante e generosa. Il suo esempio ci ha insegnato che il dono non è soltanto un gesto, ma una scelta di vita, fatta di responsabilità, amore per gli altri e profondo senso di comunità. Proprio nell’anno in cui AVIS Abbiategrasso celebra il suo 90° anniversario, il suo ricordo assume un significato ancora più profondo: la sua eredità umana e morale vive in ogni donatore, in ogni volontario, in ogni atto di solidarietà che continueremo a compiere. Ci ha lasciato insegnamenti preziosi che custodiremo con rispetto e riconoscenza, portandoli avanti con la stessa passione che lei ci ha trasmesso. Grazie per tutto ciò che sei stata e per tutto ciò che continui a essere per noi. Il tuo esempio resterà per sempre parte del nostro cammino. Ciao Antonia dalla tua Avis e dai tuoi donatori”.