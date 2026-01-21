La città piange la scomparsa di Antonia Ticozzelli

Si è spenta nelle scorse ore Antonia Ticozzelli, aveva 91 anni, una figura storica per la città, un simbolo per l’Avis di Abbiategrasso e l’ospedale Cantù.

Una persona speciale

Un sorriso che lasciava il segno, uno sguardo sincero, sempre al servizio degli altri, un ottimismo contagioso. Non si è mai fermata, e anche a Natale 2025 era presente all’incontro per la consegna dei panettoni ai donatori della sezione cittadina con il suo solito e immancabile ottimismo. E’ mancata all’ospedale Cantù, la struttura ospedaliera che ha frequentato per tutta la vita. Li ha iniziato a lavorare nel 1969, ma poi ha proseguito anche dopo la pensione nell’ufficio della sezione dell’Avis. Era il punto di riferimento per tutti i donatori.

Era un’anima speciale, una memoria straordinaria, il suo sorriso era sempre pronto ad accoglierti, con un cuore grande, una persona umile e sempre disponibile. Mancherà a tutta la città, un esempio di cui dovremmo conservare un ricordo indelebile, lascia un vuoto difficile da colmare.

Il ricordo della sezione Avis Abbiategrasso