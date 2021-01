La casa di riposo è tornata Covid free

La casa di riposo don Felice Cozzi è Covid free. Lo annuncia con soddisfazione il sindaco di Corbetta Marco Ballarini.

La casa di riposo è Covid free

Nella giornata di domenica 17 gennaio, è arrivata la conferma attesa: nessun ospite è pi positivo al Coronavirus. “Ho il cuore pieno di gioia – ha detto il primo cittadino – Un bellissimo segnale di speranza per tutti noi.Un grazie di cuore a tutti i nonni, per la straordinaria tempra e un ringraziamento doveroso a tutti gli instancabili operatori della nostra rsa per l’eccezionale lavoro svolto”.

La gestione nella pandemia

La situazione nella rsa è sempre stata sotto controllo, con diversi casi e ricoveri anche ospedalieri, ma senza preoccupanti focolai. I positivi venivano isolati in apposite aree, evitando contatti con il resto degli ospiti.