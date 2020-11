Corbetta festeggia i cento anni di Antonietta

Corbetta festeggia il secolo di vita di Antonietta Serati: il sindaco Marco Ballarini l’ha omaggiata con una pergamena.

Corbetta festeggia Antonietta: ha spento cento candeline

Ha compiuto cento anni ieri, venerdì 20 novembre 2020, la corbettese Antonietta Serati, oggi ospite della Rsa cittadina. A lei sono giunti gli auguri di tutta l’Amministrazione. “Dall’oscurità dobbiamo sempre aspettarci di vedere comparire la luce – ha esordito così il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini, nel fare gli auguri ad Antonietta Serati – E in questi giorni, in quest’anno di buio ed ombre di incertezza e timori, lasciamoci illuminare da questi raggi di sole splendente! Anche se a distanza, oggi abbiamo voluto festeggiare e celebrare un traguardo importante per una nostra concittadina ospite della Rsa di Corbetta. A nome mio e di tutta la cittadinanza, auguri di cuore alla neo centenaria Antonietta Serati! Il suo sorriso ci ricorda una grande verità: la Vita è bella, nonostante tutto. Ancora tantissimi auguri Antonietta, che insieme ai nostri anziani è preziosa custode del Tempo e della Vita”.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE