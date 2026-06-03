La Battaglia di Legnano raccontata in… Germania

La Battaglia di Legnano arriva fino in… Germania. Sì perchè un’emittente radiofonica pubblica tedesca si è occupata della vicenda, realizzando un servizio.

A raccontarlo sono stati direttamente i referenti della Fondazione Palio, sottolineando come un servizio sull’850esimo anniversario della Battaglia di Legnano, sia andato in onda sulla emittente radiofonica pubblica Westdeutscher Rundfunk di Colonia, all’interno della serie storica “Zeitzeichen”.

“Nei mesi scorsi una giornalista di Düsseldorf, Edda Dammmüller, ha incontrato il Cavaliere del Carroccio Andrea Monaci nella sede dei cerimonieri dove viene conservato il Carroccio. Il Cavaliere ha spiegato la nostra rievocazione storica alla giornalista tedesca, raccontando il ruolo del Carroccio nella Battaglia di Legnano”, hanno spiegato i referenti della Fondazione.