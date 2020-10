Istituto Torno, nuovo studente positivo: classe in quarantena

Istituto Torno a Castano Primo, un altro studente trovato posititvo al Covid-19: una nuova classe messa in isolamento.

Istituto Torno: un nuovo caso

Dopo un primo caso di Coronavirus segnalato lunedì 21 settembre 2020, ora arriva l’ufficialità di un secondo. Questa volta a essere risultato positivo un alunno di una classe quinta. Ats ha informato la dirigenza scolastica nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 2 ottobre 2020, e la classe resterà in isolamento, utilizzando la didattica a distanza, da lunedì 5 ottobre 2020.

Le parole della dirigente scolastica

“L’alunno ha iniziato ad accusare i sintomi di febbre nella serata di lunedì 28 settembre – ha spiegato la dirigente scolastica Maria Merola – I suoi genitori lo hanno portato a fare il tampone il 30 settembre e oggi, venerdì 2 ottobre, nel primo pomeriggio è arrivata la comunicazione ufficiale di Ats che mi informava dell’esito di positività. Sto predisponendo proprio ora l’informativa da inviare ai genitori degli studenti della classe quinta interessata e da lunedì 5 ottobre inizieranno la didattica a distanza”. Didattica a distanza che funzionerà come già avvenuto con la prima classe messa in quarantena: il professore resterà in aula con il computer e i ragazzi, da casa, seguiranno le lezioni, così da non perdere alcuna ora.

“Mantenere alta l’attenzione”

Una situazione che non è da prendere alla leggera. “L’ho sempre detto, ma tornerò a ripeterlo ancora a tutti gli studenti: la mascherina va sempre messa – ha continuato perentoria la dirigente scolastica – Non solo a scuola, come già previsto e come già facciamo, ma anche fuori, perché altrimenti poi i casi di positività, com’è accaduto, entrano anche nella scuola e coinvolgono gli altri ragazzi. Le regole valgono sempre!”.

LEGGI ANCHE: Un caso di Covid al Torno: una classe in quarantena