L'uomo, 44 anni e di origini albanesi, è stato arrestato e sarà espulso

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Irregolare in Italia: bloccato da Polizia Locale e Carabinieri. E’ successo a Inveruno.

Irregolare in Italia: bloccato da Polizia Locale e Carabinieri

E’ finito nei guai perchè si trovava in Italia senza poterci stare. La vicenda è quella che ha riguardato un 44enne extracomunitario, di origini albanesi, già colpito da ordine del Prefetto di Milano per il quale doveva lasciare il Paese. A rintracciarlo a Inveruno sono stati, sabato 24 ottobre 2026, la Polizia Locale e i Carabinieri della Compagnia di Legnano: l’uomo è stato arrestato e sarà espulso.