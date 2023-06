Ionel è stato ritrovato: è in Romania e sta bene

Ionel Cosmin, 31 anni, è stato ritrovato. La bella notizia giunge direttamente dalle parole di sua madre Elena, dopo che nei giorni scorsi si erano perse le sue tracce da Abbiategrasso.

Storia a lieto fine per Ionel Cosmin che nei giorni scorsi era sparito da Abbiategrasso, non rientrando a casa dopo il lavoro. A confermarlo è la madre:

“Mi ha chiamato sta bene, è in Romania dove vive suo padre – spiega la donna – finalmente finisce un incubo, ho passato dei giorni veramente difficili, non avevo sue notizie e la preoccupazione era tanta. Ora però so che sta bene. Ha deciso di raggiungere la ragazza che è tornata in Romania. Spero abbia fatto la scelta giusta e non solo un colpo di testa per amore. Qui aveva una casa, in affitto, e un lavoro”