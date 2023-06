"Aiutatemi a trovare mio figlio Ionel"

Un appello disperato quello lanciato dalla madre di Ionel Cosmin, romeno, scomparso da Abbiategrasso il 7 giugno 2023.

“Aiutatemi a trovare mio figlio, da mercoledì scorso non abbiamo più notizie. E’ sparito senza lasciare notizie con la sua macchina, una Fiat Panda rossa – a parlare è Elena Marghitoiu, madre di Ionel, 31 anni– Io tutte le sere andavo a casa sua per preparargli il cibo da portare al lavoro, mercoledì scorso non rientrava e dopo alcune ore ho iniziato a preoccuparmi. Ho tentato di contattarlo al cellulare senza esito. Da quel momento di lui non ho avuto più notizie”.