#ioApro, ma non a Magenta: gli esercenti manifesteranno il 27 gennaio. Nei giorni scorsi alcuni bar e ristoranti magentini avevano valutato di aderire alla protesta nazionale di venerdì 15 gennaio, ma lo spauracchio di multe e segnalazioni li ha fatti desistere.

#ioApro, ma non a Magenta

I cinque ristoratori magentini ( The King, Betty cuore, Peyote Café, Ristobar e Incontro) inizialmente mossi dalla rabbia e dalla frustrazione per i continui apri e chiudi dettati dai Dpcm e dai cambi di zona, hanno poi fatto prevalere il senso civico e di legalità, preferendo rispettare le regole ( come fatto sinora) e mettendo in pista una protesta organizzata secondo le regole antiCovid per il 27 gennaio.

Gli esercenti manifesteranno il 27 gennaio

La protesta, aperta solo a titolari e dipendenti delle attività di ristorazione, vuole coinvolgere tutto l’asse della Sp 11, da Magenta a Settimo, per dire basta ad una situazione intollerabile. La protesta dovrebbe svolgersi a Corbetta. Info: 3245675364.

A CORBETTA PARTE #IOSOSTENGO

