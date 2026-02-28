Investito sulla SS 336, grave un operaio di 27 anni

Un operaio di 27 anni investito questa mattina sulla SS 336 all’altezza di Mesero.

Investito sulla SS 336, grave 25enne

Un operaio di 27 anni è stato investito oggi, pochi minuti dopo le 10:30, sulla SS 336 Diramazione del tratto A4 Malpensa, all’altezza di Mesero Nord, da un automobilista classe 1936, residente a Cuggiono.

Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti il personale del 118 e gli agenti della Polizia Stradale di Magenta.

Le condizioni del giovane, all’arrivo dei sanitari, sono apparse critiche: è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Niguarda. L’automobilista 90enne è stato invece trasferito in codice verde all’ospedale di Magenta.