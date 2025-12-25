Investito in bici da un’auto: muore a 44 anni

Dramma nella sera di Natale: il ciclista si trovava lungo la via Cappuccini quando è stato travolto da una Fiat Panda; sul posto l'ambulanza del 118 e l'automedica oltre ai Carabinieri

Investito in bici da un’auto in via Cappuccini a Cerro Maggiore: muore a 44 anni. La vittima è un sudamericano di Legnano.

E’ stato investito in bici da un’auto. E’ quanto accaduto la sera di oggi, giovedì 25 dicembre 2025, sera di Natale, a Cerro Maggiore. Erano da poco passate le 21.30 quando è avvenuto l’incidente. In sella alla sua bici vi era un uomo di 44 anni, sudamericano residente a Legnano: si trovava lungo la via Cappuccini, poco prima dell’incrocio con via De Gasperi, in direzione del centro; la dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, non è escluso che il ciclista si fosse fermato lungo la carreggiata (forse non si sentiva bene) quando è arrivata una Fiat Panda guidata da un 75enne che l’ha travolto.

Il decesso

Sul posto sono arrivati, in codice rosso, i soccorritori con l’ambulanza del Cvps Arluno e l’automedica dell’ospedale, insieme a loro i Carabinieri di Cerro Maggiore, di Nerviano e del Radiomobile. Inutili i tentativi di rianimazione del 44enne.