Investito da un’auto sulla provinciale: è gravissimo

Investito da un’auto sulla provinciale a Casorezzo: è gravissimo.

Era in sella alla sua bici quando è stato investito da un’auto. E’ quanto successo nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 13 gennaio 2026, a Casorezzo. Erano circa le 18 quando un uomo, 41 anni e sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, stava percorrendo la Sp171 in direzione Parabiago. Pedalava ma senza la luce posteriore della bici nè altri dispositivi catarifrangenti. Nella stessa direzione arrivava un 40enne di Pogliano Milanese alla guida di una Renault che l’ha travolto. Il 41enne è stato sbalzato all’esterno della carreggiata.

I soccorsi

Sul posto è arrivata, in codice rosso, l’ambulanza del Cvps Arluno, l’automedica dell’ospedale, i Carabinieri e anche l’elisoccorso da Como. Il 41enne, residente a Casorezzo, è stato portato con l’elicottero all’ospedale di Varese: già sottoposto a intervento chirurgico, è in prognosi riservata e in pericolo di vita. L’automobilista è risultato negativo ai vari accertamenti condotti dai Carabinieri.