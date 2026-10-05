Investito da un furgone in bici: muore ciclista di 24 anni

Investito da un furgone in bici: muore ciclista 24enne di Parabiago. Tragedia a Cerro Maggiore.

Investito da un’auto, muore ciclista

Tragedia a Cerro Maggiore. E’ quanto successo intorno alle 6.50 di oggi, lunedì 5 ottobre 2026, in via San Clemente. Nella zona del sottopasso si trovava un giovane di 24 anni, di Parabiago, con la sua bicicletta (pare la stesse portando a mano). Non si sa ancora con esattezza se si trovasse sulla bici oppure stesse portando la sua due ruote a mano. L’uomo è stato investito da un furgone.

I soccorsi

I primi a intervenire sono stati due volontari dell’associazione Sessantamilavitedasalvare (che da anni sono impegnati nella diffusione dei defibrillatori sul territori) che hanno praticato all’uomo il massaggio cardiaco e utilizzato il defibrillatore: ma le condizioni dell’uomo erano gravissime. Sul posto sono poi arrivati i soccorritori del 118 con l’ambulanza della Croce Rossa e l’automedica. Presenti anche i Carabinieri di Cerro Maggiore. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ciclista.