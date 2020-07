Investito da una ruspa: 46enne in ospedale

Investito da una ruspa in via Parabiago a Busto Garolfo: il 46enne è stato portato in ospedale in codice giallo.

Investito da una ruspa: ecco cos’è successo in serata

Erano circa delle 19.25 di stasera, mercoledì 1° luglio 2020, quando un uomo di 46 anni è stato investito da un escavatore che procedeva, per fortuna, a velocità non elevata. L’uomo sembrava in gravi condizioni, tanto che i soccorsi sono usciti in codice rosso. In via Parabiago è subito giunta un’ambulanza e un’automedica. I sanitari hanno subito prestato le prime cure al 46enne che è stato poi trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano. Allertata anche l’Ats Milano Ovest e i Carabinieri della Compagnia di Legnano, che stanno indagando anche sulla dinamica dell’incidente.

