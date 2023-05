Investito dal pullman in bici, 16enne gravissimo

Investito dal pullman sulla sua bici a Cerro Maggiore, 16enne molto grave.

Investito dal bus in bici

Era in sella alla sua bici quando è stato investito da un pullman. E' quanto successo nel pomeriggio di oggi, martedì 16 maggio 2023, lungo la Sp148 a Legnano, in direzione Rescaldina-Cerro Maggiore, sul confine con Rescaldina e Legnano. Sulla bici, intorno alle 13.15, vi era un 16enne, di Rescaldina, che stava viaggiando lungo la via Per Legnano. All'improvviso, per cause ancora da accertare, è stato urtato violentemente da un bus (diretto a Saronno-Uboldo) finendo a terra.

I soccorsi

Sul posto è arrivata l'ambulanza della Croce rossa e un'altra del 118, insieme all'automedica dell'ospedale e l'elisoccorso. Le condizioni dl 16enne sono subito parse gravi: dopo le prime cure sul posto, il giovanissimo è stato trasportato in ospedale in codice rosso all'ospedale san Gerardo di Monza con l'elicottero del 118. Sul posto anche la Polizia locale e i Carabinieri della Compagnia di Legnano.