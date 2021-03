Investito a Busto Garolfo, muore dopo due settimane in ospedale

Era stato investito in via IV Novembre a Busto Garolfo sabato 20 febbraio 2021: purtroppo Valerio Artelli, 64 anni, non ce l’ha fatta.

Investito a Busto Garolfo: cos’era successo

Nel tardo pomeriggio di sabato 20 febbraio, intorno alle 18.50, Artelli era stato investito. L’incidente si era rivelato subito molto grave, tanto che erano stati chiamati immediatamente i soccorsi in codice rosso. Sul posto, erano giunte un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano e un’automedica. Gli operatori avevano così appurato le gravi condizioni dell’uomo, che aveva subito un trauma alla testa e diverse altre fratture. Il 64enne, incosciente, era stato poi immediatamente trasportato all’ospedale di Legnano, in rianimazione poché le sue condizioni continuavano a essere molto gravi.

Il paese piange Valerio Artelli

Purtroppo gli sforzi dei medici dell’ospedale di Legnano non sono serviti a salvare Artelli, 65 anni il prossimo agosto, che è venuto a mancare proprio nelle scorse ore. Busto Garolfo, oggi, giovedì 11 marzo 2021, è in lutto per la scomparsa del suo concittadino. Le esequie si svolgeranno mercoledì 17 marzo, dopo l’autopsia.