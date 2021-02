Settantenne investito: è grave

Settantenne investito in via IV Novembre a Busto Garolfo: l’uomo è grave.

Erano circa le 18.50 di oggi, sabato 20 febbraio 2021, quando un uomo di 70 anni è stato investito in via IV Novembre a Busto Garolfo. Subito è scattata l’allerta ai soccorsi. Un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano e un’automedica sono giunte sul posto in codice rosso. Le condizioni dell’uomo sembrano essere gravi, tanto che è statpo trasportato all’osepdale di Legnano sempre in codice rosso. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano per capire le dinamiche dell’incidente.