Console del Belize investe un 82enne sul Sempione

Il Console del Belize ha investito un 82enne sul Sempione a San Vittore Olona.

Paura intorno alle 11.20 di oggi, sabato 27 gennaio, in pieno centro a San Vittore Olona. Un uomo di 82 anni è stata investito da una Bmw mentre attraversava il Sempione all'altezza di piazza Italia portando con sè una bici. Ma quell'auto non era una vettura qualunque: alla guida vi era infatti Nunzio "Pupi" D'Angeri, Console del Belize (originario di Parabiago e residente a Londra). Scattato l'allarme, la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza, in codice giallo, della Croce rossa di Legnano. Sono intervenuti anche la Polizia Locale e i Carabinieri della stazione cittadina.

I soccorritori della Cri legnanese stanno prestando aiuto all'anziano, che appare cosciente anche se comprensibilmente spaventato. Per lui poi il trasporto in codice verde in ospedale. Il Console si è subito fermato per prestare soccorsi e ha assistito alle operazioni di soccorso, informandosi sulle condizioni dell'anziano.