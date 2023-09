Investita mentre attraversa la strada: muore una donna di 68 anni

Tragedia all'alba a Vermezzo, quando una donna di 68 anni è stata travolta e uccisa mentre stava attraversando la strada.

Donna investita a Vermezzo

Erano circa le 6.50 di stamani, venerdì 22 settembre 2023, quando una donna classe 1955 è stata investita mentre stava attraversando la SP30, nei pressi di via Piave, a Vermezzo. La persona che era alla guida dell'auto si è subito fermato e ha prestato soccorso.

I soccorsi

Sul posto, in codice rosso, sono giunte le ambulanze e i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso per capire la dinamica dell'incidente. Purtroppo la donna non ce l'ha fatta ed è deceduta subito dopo il terribile impatto.