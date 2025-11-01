Investimento sui binari: 25enne trasportato con urgenza in ospedale

Un gravissimo incidente ferroviario è avvenuto nella mattinata di oggi, poco prima delle 6, all'altezza della stazione di Garbagnate Milanese dove un giovane di 25 anni è stato investito dal treno ed è stato poi trasportato con urgenza all'ospedale Niguarda

Un gravissimo incidente ferroviario è avvenuto nella mattinata di oggi, poco prima delle 6, all’altezza della stazione di Garbagnate Milanese dove un giovane di 25 anni, di origine straniera, è stato investito dal treno ed è stato trasportato con urgenza all’ospedale Niguarda di Milano.

Incidente ferroviario a Garbagnate Milanese

La circolazione della direttrice è rimasta interrotta tra le stazioni di Saronno e Milano Cadorna dalle 6 alle 7.40 di oggi, sabato 1 novembre, a causa dell’investimento di una persona da parte del treno 310 nei pressi della stazione di Garbagnate Milanese. Sul posto in codice rosso sono intervenute due ambulanze, una della Croce Viola di Cesate e l’altra della Croce azzurra di Caronno Pertusella, insieme a un’automedica.

Il giovane è stato trasportato con urgenza in ospedale

Dopo le prime medicazioni, il ragazzo è stato trasportato con urgenza all’ospedale Niguarda di Milano. Subito sono partite le indagini per stabilire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Sembra che al momento della collisione con il convoglio il 25enne fosse in stato di alterazione alcolica. Soccorso anche il macchinista del treno perché sotto shock.