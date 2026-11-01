Investimento mortale sui binari: disagi sulla Milano-Gallarate che ora va verso il ripristino

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Tragedia sui binari: una persona è morta investita dal treno a Parabiago. E’ accaduto stamane in via Battisti, in corrispondenza del passaggio a livello.

Uomo investito da un treno all’altezza di Parabiago

Interruzione nella mattinata di oggi, domenica 1 novembre, sulla linea ferroviaria Milano-Gallarate all’altezza di Parabiago dove una persona è stata investita da un treno che stava transitando in prossimità del passaggio a livello di via Battisti.

Inutili i tentativi di soccorrere la persona finita sotto il treno

Nel teatro dell’accaduto sono giunti gli agenti della Polizia ferroviaria e il personale sanitario con un’automedica. Personale che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Le indagini per ricostruire i contorni della tragedia sono ora affidate alla Polfer. I treni hanno subito ritardi, ma adesso la linea è stata riattivata. “La circolazione torna progressivamente alla normalità con possibili ritardi per le ripercussioni dell’evento”, ha scritto Trenord sul proprio sito.