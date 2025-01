Investe un uomo sulle strisce e scappa: è caccia al pirata della strada

Investe un uomo sulle strisce pedonali e scappa: è successo a Cerro Maggiore.

Investe un uomo e scappa

Ha investito un uomo che stava attraversando la strada e poi, anzichè fermarsi a prestare soccorso, si è allontanata. Ora è caccia al pirata della strada, Il fatto è successo la mattina di oggi, giovedì 9 gennaio 2025, in via Colombo a Cerro Maggiore. Erano circa le 6.50 quando un uomo, 63enne e residente a Cerro, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. E' stato investito da una vettura che stava proseguendo lungo la stessa via, dalle prime informazioni pare che la macchina lo abbia colpito con lo specchietto retrovisore. L'impatto è stato abbastanza forte, col 63enne che è poi rimasto a terra sull'asfalto.

I soccorsi e le indagini

Il 63enne era però rimasto ferito: Sul posto, in codice giallo, è arrivata l'ambulanza della Croce rossa insieme a una pattuglia dei Carabinieri di Cerro. L'uomo ha ricevuto le prime cure sul posto, poi è stato trasportato in codice verde al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano.

E ora i militari sono alle ricerca dell’automobilista che è fuggito.

Dalle prime informazioni, pare che si trattasse di una utilitaria di colore bianco.

Chiaro che ora saranno passati al setaccio anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza che si trovano in zona che potrebbero aver ripreso la scena dell’incidente o il passaggio - prima o dopo - della vettura poi scappata.