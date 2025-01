Inaugurato "Salva pedone" ma uno viene investito il giorno dopo

"Salva pedone" a San Vittore Olona ma un investimento solo il giorno dopo.

"Salva pedone", nuovo progetto

Si chiama "Salva pedone" ed è il nuovo progetto lanciato dal Comune di San Vittore Olona. In prossimità dell'attraversamento pedonale di Piazza Italia, che conduce alla farmacia e alla piazza, è stato infatti installato il nuovo sistema a tutela dei pedoni: prima delle strisce pedonali vi sono infatti due sensori che mandano un segnale sui due pannelli luminosi ai lati, che avvertono così gli automobilisti della presenza di pedoni proprio sulle strisce.

"Quell'attraversamento era uno dei punti più critici della nostra viabilità e ringraziamo il comandante Ermanno Taeggi che in questi due anni si è fortemente speso per questo progetto, da 20mila euro" afferma il vicesindaco e assessore alla Polizia Locale Paolo Salmoiraghi.

Ma, poco dopo, un investimento

Ma il giorno dopo l'inaugurazione, avvenuta mercoledì 8 gennaio 2025, ecco però un investimento proprio su quelle strisce: è quanto successo poco prima delle 11 quando una donna di 75anni è stata investita da un'auto. Per lei trasporto in ospedale in codice verde.