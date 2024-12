Intossicati da un braciere: tre uomini portati in ospedale

Hanno acceso un braciere in casa e sono rimasti intossicati dal fumo.

È successo nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 dicembre a San Giorgio su Legnano. L'allarme è scattato pochi minuti prima dell'1 in una casa di corte di via Gerli. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto, in codice giallo, un'ambulanza del Comitato volontario di pronto soccorso di Arluno, e sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano e i Vigili del fuoco. Nell'appartamento c'erano sei egiziani: gli uomini hanno acceso il braciere senza aprire le finestre e in breve l'ambiente si è saturato di fumo. Impossibile non respirarlo.

Soccorsi tre dei sei uomini presenti nell'appartamento di via Gerli

Tre di loro sono rimasti lievemente intossicati e sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, mentre gli altri tre ne sono usciti indenni. Fortunatamente nemmeno gli intossicati - un 28enne, un 39enne e un 44enne - hanno riportato gravi conseguenze, tanto che l'intervento dei sanitari si è concluso in codice verde.